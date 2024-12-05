سجلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» ملحمة «صمب كلاديو ديكي» على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

جاء ذلك خلال الدورة التاسعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي المنعقدة بالباراغاوي في الفترة من 2 إلى 7 من ديسمبر الجاري.

وهذا هو ثاني عنصر تسجله موريتانيا خلال أقل من عام، بعد تسجيل المحظرة: تراثا عالميا على القائمة التمثيلية للبشرية لدى اليونسكو.

و«صامبا كلاديو ديكي» هي ملحمة تتحدث عن فارس مغوار نافح عن مملكة «ساتيغي»، وتحولت قصته من موقع «بيلباسي» في جول إلى ملحمة شعرية يرددها حافظو الذاكرة منذ القرن الثامن عشر إلى اليوم.

وتعتبر مدينة «جول» الواقعة في الجنوب الشرقي لمقاطعة كيهيدي، وهي العاصمة القديمة لمختلف السلالات التي حكمت منطقة “فوتا تورو”، مهداً لهذه الملحمة، ومن معالمها شجرة “الباوباو”، التي تقول الأسطورة إن الفارس صمب كلاديو ديكي، كان يربط فرسه عندها، بعد العودة من معاركه المظفرة.

وتكتسي ملحمة «صمب كالاديو» رمزية مهمة للموريتانيين، إضافة لكونها تمثل في بعدها التاريخي إحدى تجليات اللحمة الاجتماعية والثقافية الموريتانية.