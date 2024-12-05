نفى وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد امدو، أمس الأربعاء، وجود فساد في مشروع اركيز الزراعي.

وقال ولد امدو، خلال مؤتمر صحفي للحكومة، إن المعلومات التي وردت في تقرير إحدى «منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشفافية» تضمنت معلومات ناقصة، مما أدى إلى «نتائج خاطئة».

وأوضح الوزير أن المليارين التي أشار التقرير إلى زيادتهما في تمويل المشروع كانا نتيجة إعفاء الصندوق السعودي الممول للمشروع من الضرائب.

وأكد الوزير أن المشروع واجه بعض الاختلالات، مما استدعى طلبًا من الحكومة للصندوق لإعادة توجيه المبلغ المخصص لشراء المعدات للاستثمار أعمال إضافية، وهو ما وافق عليه الصندوق.

ويذكر أن «منظمة الشفافية الشاملة» تحدثت في تقرير لها الأسبوع الماضي، عن شبهات فساد مالي وسوء تنفيذ في مشروع اركيز الزراعي.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد دشن، في 23 نوفمبر 2023، مشروع اركيز الزراعي، الذي مولّه الصندوق السعودي للتنمية بـ12.7 مليار أوقية، وفق ما أكد وزير الزراعة أمم ولد بيباته في كلمة له بالمناسبة.