أكدت شركة أورانو الفرنسية المتخصصة في اليورانيوم الأربعاء أن السلطات النيجرية “تولت السيطرة التشغيلية” على فرعها المحلي في حلقة جديدة من المواجهة مع المجلس العسكري الحاكم في البلد الواقع في منطقة الساحل الإفريقي.

وشركة “سوماير” مملوكة بنسبة 63,4% لأورانو الفرنسية و36,6% لدولة النيجر.

وقالت الشركة الفرنسية إنه “منذ عدة أشهر، ظلت أورانو تحذر من التدخل الذي تعانيه المجموعة في إدارة شركة سوماير التي تعد المساهم الأكبر فيها والمشغل في النيجر، وفي الواقع لم تعد القرارات المتخذة في مجلس إدارة الشركة قابلة للتطبيق، وتؤكد أورانو اليوم أن السلطات النيجرية تولت السيطرة التشغيلية”.

وعبرت أورانو “عن أسفها العميق لتطور الوضع الذي يؤثر بشكل كبير على الموظفين والمجتمعات المحلية”، مشيرة إلى أنها “تعتزم الدفاع عن حقوقها أمام السلطات المختصة، وتؤكد من جديد اقتناعها بأن الرغبة المشتركة بين جميع أصحاب المصلحة في إعادة إرساء طريقة عمل مستقرة ومستدامة هي وحدها التي ستجعل من الممكن استئناف الأنشطة”.