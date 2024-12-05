قال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، وزير الاقتصاد والمالية وكالة، أمس الأربعاء، إن الصفقات العمومية متى ما كانت ناجعة وشفافة فإنها تشكل رافعة فعالة لنمو البلد وعاملا أساسيا للحوكمة،
وأضاف الوزير ولد خالد خلال يوم تفكيري حول الصفقات العمومية، أنها تساعد أيضاً في تشجيع القطاع الخاص ودعم قدراته في استيعاب التمويلات.
وأوضح أن تنفيذ الخيارات الميزانوية للحكومة وجودة النفقات العمومية رهينة هي الأخرى بالطريقة التي ينفذ بها مسار توريد السلع والخدمات وإنجاز الأعمال من طرف الإدارة العمومية.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، محمد ولد الكوري ولد الشين، الذي كان حاضراً هو الآخر لهذه الورشة، إن اللجنة بادرت إلى إطلاق هذا اليوم التفكيري من أجل تبادل الآراء والخبرات حول المخاطر المرتبطة بإبرام الصفقات.