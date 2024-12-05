قال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، وزير الاقتصاد والمالية وكالة، أمس الأربعاء، إن الصفقات العمومية متى ما كانت ناجعة وشفافة فإنها تشكل رافعة فعالة لنمو البلد وعاملا أساسيا للحوكمة،

وأضاف الوزير ولد خالد خلال يوم تفكيري حول الصفقات العمومية، أنها تساعد أيضاً في تشجيع القطاع الخاص ودعم قدراته في استيعاب التمويلات.