خصصت الحكومة اليابانية، 86 مليون 964 ألف وثلاثة وثلاثون أوقية جديدة، من عائدات بيع الأرز الياباني لدعم موريتانيا في مجال الأمن الغذائي.

ويأتي هذا الدعم في إطار برنامج العون الغذائي الياباني لصالح موريتانيا لسنة 2022.

جاء ذلك خلال حفل للإعلان عن موافقة اليابان على تخصيص عائدات بيع الأرز الياباني لسنة 2022، لتمويل برامج دعم الأمن الغذائي في موريتانيا، حضره سفير اليابان في موريتانيا، أوتشييدا تاتسكوني، ومفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري.

ودأبت الحكومة اليابانية على تنفيذ برنامج العون الغذائي لموريتانيا كل سنة تقريبا منذ عام 1981، حسب بيان نشرته، وفي العام الماضي أعلنت الحكومة اليابانية تخصيص مبلغ 120 مليون أوقية جديدة من عائدات بيع أرزها، لدعم موريتانيا في مجال الأمن الغذائي.