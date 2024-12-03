وقعت موريتانيا اليوم الثلاثاء مع شركة “سينوواي فريست تكنولوجي الصينية”، مذكرة تفاهم تتعلق باجراء دراسة جدوى لإعادة تأهيل وتشجير مساحة 10 آلاف هكتار في فضاء الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير.

وتهدف المذكرة إلى مكافحة التصحر واستعادة الأراضي المتدهورة، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال دعم المجتمعات المحلية وخلق فرص اقتصادية.

ووقع المذكرة عن الجانب الموريتاني وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، وعن جانب الشركة الصينية، رئيسها ليو تاو.

حسب وزارة البيئة والتنمية المستدامة فإن التصحر يسيطر على “قرابة 84% من مساحة موريتانيا”.