بدأت السلطات الإدارية في ولاية اترارزة، بالترتيب لإعادة المتضررين من فيضانات نهر السنغال، إلى قراهم الأصلية، التي أجبرتهم السيول على النزوح منها.

وفرضت السيول على النازحين البقاء في مراكز الإيواء التي ارتجلتها الحكومة، لمدة تزيد على الشهر.

وبعد تراجع منسوب مياه النهر في ولاية اترارزة، بدأت الترتيبات لعودة المرحلين إلى قراهم.

وبدأت بعض الأسر في مركز البزول 3 بمقاطعة انتيكان، التي تعد هي أكثر المناطق تضررا من الفيضانات، بالتحضير للعودة إلى قراهم بالتنسيق مع السلطات المحلية في المقاطعة، ويضم المركز 195 أسرة.

وما تزال ترتيبات عودة النازحين من قرى (جوكاري، وتويزية، واكرع لفرص) إليها متعذرةً، نظرا لصعوبة الوصول إليها بسبب ترسب المياه في مناطقها المنخفضة.

وفي مركز الإيواء بالمعلب البلدي في الكلم 7 شمال روصو، تستعد 105 أسرة نازحة من قرية بغداد، للعودة لها وذلك في انتطار اكتمال أعمال شق طريق رملي مؤقت، تقوم به الشركة الوطنية للاستصلاع الزراعي والأشغال ” سنات”.

وفي غضون ذلك يُتوقع أن تجري الحكومة الموريتانية إحصاء وتقييما للأضرار الناجمة عن الفيضانات.