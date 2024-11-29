وقعت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أمس الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، على « اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد ».

وجاء توقيع الاتفاقية خلال الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في الدوحة بمشاركة 56 دولة وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وتهدف الاتفاقية، إلى وضع إطار قانوني لتسهيل التعاون بين سلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد، في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مع التركيز بشكل خاص، على تعزيز آليات الاتصال، وتبادل المعلومات، وتسريع التحقيقات، وجمع الأدلة لدعم العدالة الجنائية، وضمان مساءلة مرتكبي الفساد، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

ووقعت موريتانيا مع عدة دول على هذه الاتفاقية التي اعتمدتها أجهزة قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، خلال الاجتماع الوزاري الأول لها، المنعقد في جدة بالسعودية.