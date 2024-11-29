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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

دول منظمة التعاون الإسلامي توقع اتفاقية لمكافحة الفساد

سيدي محمد شمّادبواسطة
Fête de l'Indépendance Mauritanienne

وقعت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أمس الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، على « اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد ».

وجاء توقيع الاتفاقية خلال الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في الدوحة بمشاركة 56 دولة وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وتهدف الاتفاقية، إلى وضع إطار قانوني لتسهيل التعاون بين سلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد، في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مع التركيز بشكل خاص، على تعزيز آليات الاتصال، وتبادل المعلومات، وتسريع التحقيقات، وجمع الأدلة لدعم العدالة الجنائية، وضمان مساءلة مرتكبي الفساد، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

ووقعت موريتانيا مع عدة دول على هذه الاتفاقية التي اعتمدتها أجهزة قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، خلال الاجتماع الوزاري الأول لها، المنعقد في جدة بالسعودية.

Mauritel

موري نت
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