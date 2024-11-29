قال الرئيس السنغالي بصيرو جوماي فاي، إن فرنسا ستضطر لإغلاق قواعدها العسكرية، لأن السنغال دولة مستقلة وذات سيادة، مؤكدا أنه لن تكون هناك قواعد عسكرية في السنغال لأي بلد.

وأضاف فاي في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن على فرنسا أن تفكر في إقامة شراكة مجردة من الوجود العسكري.

وفي شأن آخر، ذكر الرئيس السنغالي، أنه تلقى رسالة من نظيره الفرنسي، يعترف فيها بشكل واضح بمسؤولية فرنسا عن مجزرة تياروي قرب داكار عام 1944.