أوقفت وزارة التنمية الحيوانية حملة لتلقيح المواشي بسبب عدم اسيتفاء أحد اللقاحات للفعالية المطلوبة.

وقالت الوزارة في بيان إنها قررت توقيف حملة التلقيح لمدة خمسةَ عشر يوما، للتأكد من الفعالية المطلقة لجميع اللقاحات.

وأضافت الوزارة أنها اتخذت هذا القرار حرصا منها على التحصين الفعال للمواشي من جهة، وتبنيا منها لمبدأ الشفافية من جهة أخرى.

وأشارت الوزارة إلى أن قرارها جاء نتيجة لإجراء تحاليلَ مخبرية دورية،لكافة اللقاحات المستعملة في هذه الحملة، للتأكد من نجاعتها، حيث تبين أن أحد اللقاحات لا يستوفي مستوى الفعالية المطلوبة.