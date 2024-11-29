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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

محافظ البنك المركزي الموريتاني يفوز بجائزة رواد التكنولوجيا المالية

سيدي محمد شمّادبواسطة
Fête de l'Indépendance Mauritanienne

فاز محافظ البنك المركزي، محمد الأمين ولد الذهبي، بجائزة « رواد التكنولوجيا المالية »، وهي جائزة سنوية تقدم على هامش « المنتدى الأفريقي للتكنولوجيا المالية »، الذي أقيمت نسخته السادسة هذا العام في ابيدجان بساحل العاج.

ويتناول هذا المنتدى « كل عام التحديات والفرص والمشاريع الرائدة التي تهدف إلى تطوير صناعة التكنلوجيا المالية والشمول المالي في أفريقيا ».

ويركز على تكريم « القادة والمبتكرين الذين قاموا بدور كبير في تطوير النظام البيئي للتكنولوجيا المالية والشمول المالي ».

ونوهت لجنة تحكيم الجائزة، بأحقية « محافظ البنك المركزي الموريتاني بهذا التكريم نظرا للإصلاحات الكبيرة التي قادها في السنتين الماضيتين في مجال الشمول المالي وتطوير المالية الرقمية ونظم الدفع الإلكتروني »، بالإضافة إلى « عصرنة سوق الصرف وتطوير البنية التحتية المالية والدفع قدما لإطلاق سوق الأوراق المالية ».

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موري نت
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