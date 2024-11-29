فاز محافظ البنك المركزي، محمد الأمين ولد الذهبي، بجائزة « رواد التكنولوجيا المالية »، وهي جائزة سنوية تقدم على هامش « المنتدى الأفريقي للتكنولوجيا المالية »، الذي أقيمت نسخته السادسة هذا العام في ابيدجان بساحل العاج.

ويتناول هذا المنتدى « كل عام التحديات والفرص والمشاريع الرائدة التي تهدف إلى تطوير صناعة التكنلوجيا المالية والشمول المالي في أفريقيا ».

ويركز على تكريم « القادة والمبتكرين الذين قاموا بدور كبير في تطوير النظام البيئي للتكنولوجيا المالية والشمول المالي ».

ونوهت لجنة تحكيم الجائزة، بأحقية « محافظ البنك المركزي الموريتاني بهذا التكريم نظرا للإصلاحات الكبيرة التي قادها في السنتين الماضيتين في مجال الشمول المالي وتطوير المالية الرقمية ونظم الدفع الإلكتروني »، بالإضافة إلى « عصرنة سوق الصرف وتطوير البنية التحتية المالية والدفع قدما لإطلاق سوق الأوراق المالية ».