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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

موريتانيا.. ارتفاع منسوب قناة آفطوط الساحلي إلى 2.6

أحمد كليبواسطة
قال مراسل “صحراء ميديا” في روصو إن منسوب مياه قناة آفطوط الساحلي في مقاطعة كرمسين ارتفع إلى 2.60 متر، متجاوزاً مستواه الطبيعي بفارق 40 سنتيمتراً.
وأضاف المراسل أن القناة كانت تعاني سابقاً من انخفاض حاد في منسوب المياه، حيث بلغ 2.04 متر، مما أثار مخاوف بشأن تأثيره على المنطقة الغربية من ولاية اترارزة.
ونقل المراسل عن مصدر محلي أن السيول اجتاحت عدة قرى شرق مدينة روصو، فيما استقر منسوب المياه داخل المدينة عند 3.30 متراً.
وأشار المصدر إلى أن الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال (سنات) تدخلت لفتح طريق رملي يربط قرية أگويبينه بطريق روصو-بوكى، لتخفيف آثار العزلة التي تسببت فيها السيول.
وأوضح المراسل أن منظمة استثمار نهر السنغال اعتبرت أن ارتفاع منسوب المياه في منطقة آفطوط الساحلي قد يكون المرحلة الأخيرة من موجات الارتفاع الحالية.
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موري نت
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