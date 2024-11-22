أعلنت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم اليوم الجمعة، إقالة مدرب المنتخب الوطني، وذلك بعد أيام من فشل المنتخب في التأهل لكأس الأمم الافريقية المغرب 2025.

جاء ذلك في ختام اجتمع مجلس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، في دورة طارئة، تحت رئاسة أحمد ولد يحي، رئيس الاتحادية.

وتقدم المجلس بالشكر لأمير عبدو على ما وصفها ب”الخدمات الجليلة التي أسداها للمنتخب الوطني طوال توليه إدارته الفنية، ولما حققه من نجاح مشهود”.

وعيّن المجلس المدرب أريتز لوبيز غاراي مدرباً للمنتخب الوطني للمحليين.

كما قرر المجلس نقل مباريات كافة المنتخبات الوطنية إلى ملعب نواذيبو، وذلك لبدء الأشغال في مشروع تطوير ملعب شيخا بيديا.

وكلف المجلس لجنة المنتخبات الوطنية بالعمل مع الإدارة الفنية للاتحادية، لرسم خطة فنية شاملة، أساسها وضع برنامج واضح المعالم من أجل عودة كافة المنتخبات الوطنية للمنافسة القارية في أسرع وقت ممكن، وصولاً إلى عودة المنتخب الوطني الأول للتأهل من جديد لكأس أفريقيا للأمم، والمنافسة الجادة والقوية في جميع المسابقات الإقليمية والقارية والدولية.