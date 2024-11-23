أعلن «الاتحاد الأوروبي» اليوم السبت، عن استدعاء سفيره في النيجر سلفادور بينتو دا فرانسا للتشاور.

ويأتي هذا الاستدعاء بعد طلب «وزارة الخارجية النيجرية» التحقيق في صرف مساعدات منحها الاتحاد للنيجر، بعد الفيضانات التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة.

وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي أن بروكسيل استدعت السفير سلفادور، للتنديد بتشكيك السلطات النيجرية على الطريقة التي تم بها تسيير المساعدات الإنسانية التي قدمها الاتحاد للنيجر.

وأضاف الاتحاد أنه يعبر عن «اعتراضه على التبريرات التي قدمتها النيجر»، مشيرا إلى أن «لا مبرر لاستغلال تقديم المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية». على حد وصف التكتل الأوروبي في بيانه.

واعترضت الخارجية النيجرية في بيان أصدرته مساء أمس الجمعة، على صرف الاتحاد الأوروبي لمساعدات إنسانية قدمها للبلاد بقيمة مليون و300 الف يورو، بدون التنسيق مع السلطات.

واعتبرت الخارجية في بيانها أن المساعدات تم صرفها عن طريق منظمات عير حكومية بطريقة أحادية من الاتحاد، دون الرجوع للحكومة.

هذا التطور يأتي بعد أشهر من التوتر الذي تعيشه علاقات بروكسيل ونيامي بعد وصول العسكر إلى السلطة عبر إطاحتهم بالرئيس محمد بازوم في يوليو 2023.