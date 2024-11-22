دشّن وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء في الحكومة الموريتانية، حننه ولد سيدي ، رفقة الفريق عبد الله ولد أحمد عيشه قائد أركان الدرك الوطني، منشئات تابعة لقطاع الدرك في مدينة كيفة عاصمة ولاية لعصابة شرقي موريتانيا.

وشملت الدشينات المقر الجديد لكتيبة الدرك الوطني في مدينة كيفة، بالإضافة إلى دار للضيافة تابعة لها.

وأكد قائد أركان الدرك الوطني، خلال التدشين، على ضرورة الحفاظ على هذه المنشآت ، مبرزًا جهود تطوير البنى التحتية لقطاع الدرك الوطني بما يخدم الأمن والاستقرار في البلاد.

حضر التدشين والي لعصابة أحمدو عداهي أخطيره والسلطات المدنية والعسكرية بالولاية، وبعض قادة المكاتب والمديريات بقيادة أركان الدرك الوطني.