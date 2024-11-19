انطلقت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أشغال ملتقى دولي حول “البرامج الوطنية لشبكات الأمان الاجتماعي وتمويلاتها في منطقـة غرب وشمال افريقيا”.

ويبحث المشاركون في الملتقى سياسات الحماية الاجتماعية المعتمدة في منطقة غرب وشمال افريقيا، وما حققته من تماسك اجتماعي.

كما يبحث المشاركون في الملتقى، المنظم على مدى خمسة أيام من قبل المندوبية العامة الموريتانية للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (التآزر)، الخيارات التي توفرها هذه السياسات للمجتمعات من أجل مواجهة المخاطر التي تواجه هذه المنطقة لاسيما تلك التي تتسبب فيها التغيرات المناخية.

ووفق المنظمين فإن الملتقى يعد فرصة لتبادل الآراء بين المشاركين، حول جوانب تدخل برامج الحماية الاجتماعية الوطنية بهذه المنطقة وكذا التمويلات المخصصة لها لضمان استدامة التدخلات لفائدة الفئات الهشة.

وبالإضافة إلى موريتانيا البلد المضيف، يشارك في الملتقى مسؤولون عن برامج الحماية الاجتماعية بكل من المغرب وبوركينافاسو وغينيا وكوت ديفوار ومالي والنيجر والسينغال والتشاد و الطوغو وبنين وتونس.