يستضيف المنتخب الموريتاني لكرة القدم “المرابطون”، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره الرأس الأخضر، على ملعب الشيخ ولد بيديا في العاصمة نواكشوط، في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتدخل موريتانيا اللقاء، وأمامها خيار واحد، وهو الفوز بأي نتيجة، وانتظار هزيمة المنتخب البوتسواني أمام نظيره المصري، من أجل حسم التأهل لنهائيات الكان بالمغرب 2025.

وشهدت المواجهات السابقة بين المنتخبين، تفوق منتخب الرأس الأخضر، الذي حقق الإنتصار في 5 مواجهات مقابل انتصارين لموريتانيا، فيما انتهت مباراتان بالتعادل.

ويحتل المنتخبان المركز الرابع، في ترتيب المجموعة، مع فارق الأهداف لصالح الرأس الأخضر، التي انعدمت جظوظها في التأهل بعد تعادلها في المباراة الأخيرة مع المنتخب المصري.

وحسم المنتخب المصري تأهله إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية، متصدرا للمجموعة برصيد 13 نقطة، فيما تحتل بوتسوانا المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويكفيها تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام نظيره المصري للتأهل لنهائيات الكان.

ترتيب المجموعة

منتخب مصر: 13 نقطة

منتخب بوتسوانا: 7 نقاط

منتخب الرأس الأخضر: 4 نقاط

منتخب موريتانيا: 4 نقاط