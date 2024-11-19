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الثلاثاء, 19 نوفمبر
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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

توسعة وتطوير شبكة شنقيل في عدة مناطق من التراب الوطني

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

 

في اطار سعيها المتسمر لتطوير  خدماتها وتوسعة الشبكة  قامت شركة شنقيتل الأيام الماضية بإدخال خدماتها وتطويرها في بعض المدن والمناطق الداخلية و التي تم الأخذ بعين  الاعتبار في خطتها التوزيع الجغرافي و الديمغرافي و كذلك المناطق الحدودية بالتنسيق مع سلطة التنظيم.

 

و ستمكن هذه التحسينات و التغطية الجديدة الشركة من تقديم أفضل خدمات الإتصال و الإنترنت ,

شملت هذه العملية من حيث التغطية الجديدة والتوسعة المدن والمواقع  المشار إليها ادناه :

1- تم اكتمال تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تحديث الشبكة والتي تضمنت  تحديثا شاملا للشبكة بعدد 69 موقعا بولايات الحوض الشرقي و الغربي و العصابة و تكانت تشمل الاتي :
اجهزة المحطات والتي وفرت خدمات الجيل الثالث بكل المواقع بالاضافة لخدمة الجيل الرابع بعدد 69 موقعا منها .
الطاقة الشمسية .
اضافة بطاريات الليثيوم .
استبدال اجهزة المايكرويف (IP).
توسعة سعة الربط عبر الفايبر (IP Backbone).
و من أهم المدن التي شملتها أعمال التحديث:
من فصالة إلى النعمة مرورا بأمبرة، باسكنو، عدل بكرو، أمورج، بنكو
من النعمة و إلى تمبدغة
من تمبدغة إلى العيون مرورا بعوينات أزبل
من تمبدغة إلى جيكيني مرورا ببوصطيلة
من العيون إلى كوكي الزمال مرورا بمدينة كوبني و حاسي أحمد بشنة
مدينة كيفة
مدينة تجكجة
عدد من القرى مثال بني باري، فيريني، أمعشيش، أم لمداق، الزرافية، عين أولاد أويس، أكوينيت، بوخزامي، حاسي عتيلة، قونقل، تريدات الغربية، كومبي صالح، أمريش، لبحير، المبدوعة
2- كما تعمل شنقيتل الآن على تحديث الشبكة و إطلاق خدمات الجيل الرابع بولايات البراكنة و غيديماغا و العصابة و الحوض الغربي بالمدن التالية علما بأن المعدات اللازمة قد وصلت إلى موريتانيا و ستنتهي أعمال التركيب في القريب العاجل:
الطينطان.
كرو .
ألاك .
سيلبابي .
بوكي .
3- أيضا تم الإستثمار في تحسين جودة خدمات الجيل الرابع بعدد من المدن الكبيرة حيث تم الآتي:
اكتمال تحسين الشبكة بمدينة انواذيبو وذلك بربط كل المواقع بشبكة الفايبر و زيادة سعة الجيل الرابع بكل المواقع بالمدينة .
تمت زيادة سعة شبكة الجيل الرابع بنواكشوط .
كما بدأ العمل في توسعة الشبكة و إضافة مواقع جديدة بالمدن التالية لتحسين جودة الخدمة:
الزويرات
أطار
أكجوجت
روصو
كنكوصة
بولنوار
4- كذلك في إلتزامات توسعة التغطية فقد تم بالتنسيق مع سلطة التنظيم تنفيذ المواقع التالية:
الغزلان
إنتيشط
أمبربص
إتقيليلة
سكام
قمو
إيرمبار
البركة
بيريبافات
العقلة
الدوشلية
كوروجل
تصلح
بلواخ
لكرارة
ثلاث مواقع على محور أطار تجكجة تشمل العين الصفرة

و من جهة ثانية و من اجل ضمان خدمات متطورة لزبناء شنقيتل بدأت شركة شنقيتل منذ ايام في مشروع تحديث نظام الفوترة المنفذ عن طريق شركة هواوي و الذي يعد من اكثر الانظمة تطورا و احدثها في المجال .

و تؤكد شركة شنقيتل ان لديها خطط على المديين الطويل و القصير من اجل مواكبة احسن التقنيات و تحسين جودة خدمات الاتصال بصفة مستمرة بالتعاون و التنسيق مع سلطة التنظيم  وصولا  لمواكبة احسن التقنيات.

 

Mauritel

موري نت
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