في اطار سعيها المتسمر لتطوير خدماتها وتوسعة الشبكة قامت شركة شنقيتل الأيام الماضية بإدخال خدماتها وتطويرها في بعض المدن والمناطق الداخلية و التي تم الأخذبعين الاعتبار في خطتها التوزيع الجغرافي و الديمغرافي و كذلك المناطق الحدودية بالتنسيق مع سلطة التنظيم.
و ستمكن هذه التحسينات و التغطية الجديدة الشركة من تقديم أفضل خدمات الإتصال و الإنترنت ,
شملت هذه العملية من حيث التغطية الجديدة والتوسعة المدن والمواقع المشار إليها ادناه :
1- تم اكتمال تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تحديث الشبكة والتي تضمنت تحديثا شاملا للشبكة بعدد 69 موقعا بولايات الحوض الشرقي و الغربي و العصابة و تكانت تشمل الاتي :
➢ اجهزة المحطات والتي وفرت خدمات الجيل الثالث بكل المواقع بالاضافة لخدمة الجيل الرابع بعدد 69موقعا منها .
➢ الطاقة الشمسية .
➢ اضافة بطاريات الليثيوم .
➢ استبدال اجهزة المايكرويف (IP).
➢ توسعة سعة الربط عبر الفايبر (IP Backbone).
➢ و من أهم المدن التي شملتها أعمال التحديث:
➢ من فصالة إلى النعمة مرورا بأمبرة، باسكنو، عدل بكرو، أمورج، بنكو
➢ من النعمة و إلى تمبدغة
➢ من تمبدغة إلى العيون مرورا بعوينات أزبل
➢ من تمبدغة إلى جيكيني مرورا ببوصطيلة
➢ من العيون إلى كوكي الزمال مرورا بمدينة كوبني و حاسي أحمد بشنة
➢ مدينة كيفة
➢ مدينة تجكجة
➢ عدد من القرى مثال بني باري، فيريني، أمعشيش، أم لمداق، الزرافية، عين أولاد أويس، أكوينيت، بوخزامي، حاسي عتيلة، قونقل، تريدات الغربية، كومبي صالح، أمريش، لبحير، المبدوعة
2- كما تعمل شنقيتل الآن على تحديث الشبكة و إطلاق خدمات الجيل الرابع بولايات البراكنة و غيديماغا و العصابة و الحوض الغربي بالمدن التالية علما بأن المعدات اللازمة قد وصلت إلى موريتانيا و ستنتهي أعمال التركيب في القريب العاجل:
➢ الطينطان.
➢ كرو .
➢ ألاك .
➢ سيلبابي .
➢ بوكي .
3- أيضا تم الإستثمار في تحسين جودة خدمات الجيل الرابع بعدد من المدن الكبيرة حيث تم الآتي:
➢ اكتمال تحسين الشبكة بمدينة انواذيبو وذلك بربط كل المواقع بشبكة الفايبر و زيادة سعة الجيل الرابع بكل المواقع بالمدينة .
➢ تمت زيادة سعة شبكة الجيل الرابع بنواكشوط .
➢ كما بدأ العمل في توسعة الشبكة و إضافة مواقع جديدة بالمدن التالية لتحسين جودة الخدمة:
❖ الزويرات
❖ أطار
❖ أكجوجت
❖ روصو
❖ كنكوصة
❖ بولنوار
4- كذلك في إلتزامات توسعة التغطية فقد تم بالتنسيق مع سلطة التنظيم تنفيذ المواقع التالية:
➢ الغزلان
➢ إنتيشط
➢ أمبربص
➢ إتقيليلة
➢ سكام
➢ قمو
➢ إيرمبار
➢ البركة
➢ بيريبافات
➢ العقلة
➢ الدوشلية
➢ كوروجل
➢ تصلح
➢ بلواخ
➢ لكرارة
➢ ثلاث مواقع على محور أطار تجكجة تشمل العين الصفرة
و من جهة ثانية و من اجل ضمان خدمات متطورة لزبناء شنقيتل بدأت شركة شنقيتل منذ ايام في مشروع تحديث نظام الفوترة المنفذ عن طريق شركة هواوي و الذي يعد من اكثر الانظمة تطورا و احدثها في المجال .
و تؤكد شركة شنقيتل ان لديها خطط على المديين الطويل و القصير من اجل مواكبة احسن التقنيات و تحسين جودة خدمات الاتصال بصفة مستمرة بالتعاون و التنسيق مع سلطة التنظيم وصولا لمواكبة احسن التقنيات.