في اطار سعيها المتسمر لتطوير خدماتها وتوسعة الشبكة قامت شركة شنقيتل الأيام الماضية بإدخال خدماتها وتطويرها في بعض المدن والمناطق الداخلية و التي تم الأخذ بعين الاعتبار في خطتها التوزيع الجغرافي و الديمغرافي و كذلك المناطق الحدودية بالتنسيق مع سلطة التنظيم.

و ستمكن هذه التحسينات و التغطية الجديدة الشركة من تقديم أفضل خدمات الإتصال و الإنترنت ,

شملت هذه العملية من حيث التغطية الجديدة والتوسعة المدن والمواقع المشار إليها ادناه :

1- تم اكتمال تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تحديث الشبكة والتي تضمنت تحديثا شاملا ل ل شبكة بعدد 69 موقعا بولايات الحوض الشرقي و الغربي و العصابة و تكانت تشمل الاتي :

➢ اجهزة المحطات والتي وفرت خدمات الجيل الثا لث بكل المواقع بالاضافة لخدمة الجيل الرابع بعدد 69 موقعا منها .

➢ الطاقة الشمسية .

➢ اضافة بطاريات الليثيوم .

➢ استبدال اجهزة المايكرويف ( IP ).

➢ توسعة سعة الربط عبر الفايبر ( IP Backbone ) .

➢ و من أهم المدن التي شملتها أعمال التحديث:

➢ من فصالة إل ى النعمة مرورا ب أ مبرة، با سكنو، عدل بكرو، أمورج، بنكو

➢ من النعمة و إل ى تمبدغة

➢ من تم ب دغة إل ى العيون مرورا بعوينات أ زبل

➢ من تمبدغة إل ى جيكيني مرورا ببوصطيلة

➢ من العيون إل ى كوكي الزمال مرورا بمدين ة كوبني و حاسي أحمد بشنة

➢ مدينة كيفة

➢ مدينة تجكجة

➢ عدد من القر ى مثال بني باري، فيريني، أمعشيش، أم لمداق ، الزرافية، عين أولاد أويس ، أكوينيت، بوخزامي، حاسي عتيلة، قونقل، تريدات الغربية، كومبي صالح، أمريش، لبحير، المبدوعة

2- كما تعمل شنقيتل الآن عل ى تحديث الشبكة و إطلاق خدمات الجيل الرابع بولايات البراكنة و غ يديماغا و العصابة و الحوض الغربي بالمدن التالية علما بأن المعدات اللازمة قد وصلت إل ى موريتانيا و ستنتهي أعمال التركيب في القريب العاجل :

➢ الطينطان.

➢ كرو .

➢ ألاك .

➢ سيلبابي .

➢ بوكي .

3- أيضا تم الإستثمار في تحسي ن جودة خدمات الجيل الرابع بعدد من المدن الكبيرة حيث تم الآتي :

➢ اكتمال تحسين الشبكة بمدينة ا نواذيبو وذلك بربط كل المواقع بشبكة الفايبر و زيادة سعة الجيل الرابع بكل المواقع بالمدينة .

➢ تمت زيادة سعة شبكة الجيل الرابع بنواكشوط .

➢ كما بد أ العمل في توسعة الشبكة و إضافة مواقع جديدة بالمدن التالية لتحسين جودة الخدمة:

❖ الزويرات

❖ أطار

❖ أكجوجت

❖ روصو

❖ كنكوصة

❖ بولنوار

4- كذلك في إلتزامات توسعة التغطية فقد تم بالتنسيق مع سلطة التنظيم تنفيذ المواقع التالية:

➢ الغزلان

➢ إنتيشط

➢ أمبربص

➢ إتقيليلة

➢ سكام

➢ قمو

➢ إيرمبار

➢ البركة

➢ بيريبافات

➢ العقلة

➢ الدوشلية

➢ كوروجل

➢ تصلح

➢ بلواخ

➢ لكرارة

➢ ثلاث مواقع عل ى محور أطار تجكجة تشمل العين الصفرة

و من جهة ثانية و من اجل ضمان خدمات متطورة لزبناء شنقيتل بدأت شركة شنقيتل منذ ايام في مشروع تحديث نظام الفوترة المنفذ عن طريق شركة هواوي و الذي يعد من اكثر الانظمة تطورا و احدثها في المجال .

و تؤكد شركة شنقيتل ان لديها خطط على المديين الطويل و القصير من اجل مواكبة احسن التقنيات و تحسين جودة خدمات الاتصال بصفة مستمرة بالتعاون و التنسيق مع سلطة التنظيم وصولا لمواكبة احسن التقنيات.