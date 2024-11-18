قدمت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، اليوم الاثنين، مساعدات للاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة، سيتستفيد منها حوالي ألف و100 شخص معاق.

وتمثلت هذه المساعدات التي “دأبت الوزارة على تقديمها سنويا”، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، في معدات تقنية تشمل الكراسي المتحركة بالحجمين (الكبير والصغير)، والعكازات، والعصي البيضاء.

وتهدف الوزارة من خلال هذه المساعدات إلى “ترقية هذه الفئة من المجتمع وإدماجها في العملية التنموية”، حسب ذات المصدر.

وقال الأمين العام للوزارة حمودي شيخنا عادي، إن “توزيع هذه المعدات يترجم حرص السلطات العليا بالبلد على هذه الفئة من المواطنين، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من العملية التنموية للبلد”.

ومن جانبه قال “رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، لحبوس ولد العيد، إن “هذه الكمية ستعزز من قدرات المعاقين و ستساعدهم في تأدية دورهم بشكل أسهل”.