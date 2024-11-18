قال مصدر إداري لـ « صحراء ميديا » أمس الأحد، إن منسوب المياه في اترارزة بدأ في التراجع وبناء على ذلك فإن “الفيضانات لم تعد تشكل خطرا”.

وأضاف المصدر أن منسوب مياه النهر في لكصيبة تراجع إلى 5.60 مترا، بعد أن وصل ارتفاعه 5.82 مترا عن مستوى النهر، مؤكدا أنه “مؤشر إيجابي لبدء تراجع المياه”.

ويأتي هذا التراجع بعد معاناة الولايات المحاذية للنهر من ارتفاع منسوب المياه، منذ ما يزيد على الشهر، مما تسبب في نزوح مئات الأسر وغمر بعض المنازل والقرى.

ومع تراجع ارتفاع منسوب النهر، يُتوقع أن تجري الحكومة الموريتانية إحصاء وتقييما للأضرار الناجمة عن فيضانات الضفة.