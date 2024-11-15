أعلنت نقابات التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا توقفها عن التدريس اليوم الجمعة، احتجاجا على ما وصفته بالاعتداء على بعض المدرسين، من قبل الشرطة أثناء تنظيم وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي.

وقالت النقابات في بيان إن الاعتداء الذي تعرض له المدرسون وحشي وعدواني وفق تعبيرها.

وأكدت أن التصرف يعكس صورة قمعية لتعاطي السلطات الإدارية التي استدعت الشرطة لتواجه بهم المعلمين.