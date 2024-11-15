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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

نقابات تعليمية تتوقف عن العمل بسبب “الاعتداء على المدرسين”

سيدي محمد شمّادبواسطة
جانب من وقفة نظمها المدرسون خلال إضرابهم الأخير ـ صحراء ميديا
أعلنت نقابات التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا توقفها عن التدريس اليوم الجمعة، احتجاجا على ما وصفته بالاعتداء على بعض المدرسين، من قبل الشرطة أثناء تنظيم وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي.
وقالت النقابات في بيان إن الاعتداء الذي تعرض له المدرسون وحشي وعدواني وفق تعبيرها.
وأكدت أن التصرف يعكس صورة قمعية لتعاطي السلطات الإدارية التي استدعت الشرطة لتواجه بهم المعلمين.
وأوضح بيان النقابات أن التوقف عن التدريس سيبدأ من التاسعة صباحا حتى مُنتصف النهار، معلنة تضامنها مع كل المدرسين الذين تعرضوا للاعتداء من طرف عناصر الشرطة، حسب البيان.
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موري نت
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