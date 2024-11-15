مريم بنت المنير – صحراء ميديا

قال وزير وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابوه، إن الحكومة خصصت مليار و 682 مليون أوقية جديدة، لمكونة الطرق الحضرية وفك العزلة، وتحسين انسيابية المرور في مدينة نواكشوط.

ويأتي ذلك في إطار “المشروع الاستعجالي المندمج لتنمية مدينة نواكشوط”، الذي خصصت له الحكومة 5,1 مليار أوقية جديدة، ومن المقرر أن ينطلق المشروع الذي يشمل 8 مكونات، في النصف الثاني من شهر دجنبر 2024 وتقدر مدة تنفيذه ب 16 شهرا ابتداء من تاريخ الانطلاقة الفعلية.

هذه المكونات الثمانية، تشمل مكونة الصحة، التي خصص لها غلاف مالي يبلغ 941 مليون أوقية جديدة، “تهدف إلى تحسين ظروف النفاذ إلى خدمات صحية جيدة، وقريبة من المواطنين في مختلف بلديات نواكشوط”، وتشمل هذه المكونة “بناء 14 مركزا صحيا وإعادة تأهيل 9 مراكز صحية، وتحويل 9 نقاط صحية إلى مراكز صحية”.

بالإضافة إلى مكونة التربية التي يبلغ غلافها المالي 866 مليون أوقية جديدة، تتضمن “بناء 11 مدرسة أساسية جديدة و19 مؤسسة ثانوية مكتملة، وإعادة تأهيل أو توسعة 190 مدرسة أساسية و21 مؤسسة ثانوية قائمة، وبناء أقسام نموذجية للتعليم ما قبل المدرسي في بعض المدارس الأساسية”. وفق الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

ويشكل البرنامج كذلك مكونة للنفاذ إلى الماء الصالح للشرب وخدمة الصرف الصحي يبلغ غلافها 764 مليون أوقية جديدة، “وتضم مكونتين فرعيتين، أولاهما خاصة بماء الشرب، وتهدف إلى تحسين وضعية التزويد بمياه الشرب في مختلف البلديات عبر إعادة تأهيل وتشغيل خزانات المياه ومحطات الضخ الموجودة ومد شبكة أنابيب جديدة” كما “تتعلق بتعزيز محطة المركب الجامعي وتعزيز محطة عين الطلح وإعادة تأهيل محطة توجنين وشق أنابيب جديدة لربط المحطات من أجل تحسين توزيع كمية المياه المتوفرة وتزويدالأحياء التي تعاني من شح المياه”.

ونبه إلى أن غلافها المالي لمكونة النفاذ إلى الكهرباء والإنارة العمومية يبلغ 526 مليون أوقية جديدة، “تهدف إلى تحسين النفاذ إلى الكهرباء في مختلف البلديات من خلال الأنشطة التالية: مد 150 كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد المنخفض، واستبدال 40 كلم من الخطوط الكهربائية التالفة في الشبكة الحالية، وتركيب ستة خطوط انطلاق جديدة، واقتناء أربع نقاط توزيع متنقلة بقوة 15KV et 33Kv /0.4kv وتركيب 36 مركز تحويل كهرباء”.

وأوضح الوزير أن مكونة الشباب والرياضة خصص لها غلاف مالي يبلغ 210 ملايين أوقية جديدة، مضيفا أنها ترمي إلى “زيادة العرض من البنية التحتية الرياضية وتعزيز نماء الشباب عبر تشييد بنى تحتية رياضية جديدة، وتشمل بناء وتجهيز ملعب الميناء بمنصات متحركة وقابلة للتوسيع، وإعادة تأهيل وتجهيز ملعب السبخة بمنصات متحركة وقابلة للتوسيع، وبناء مسبح شبه أولمبي من ألف مقعد، و بناء قاعة متعددة الوظائف من 400 مقعد”.

وذكر أن البرنامج يتضمن كذلك مكونة البيئة والتنمية المستدامة 158 مليون أوقية جديدة، موضحا أن “الإجراءات المقررة في هذه المكونة تهدف إلى جعل مدينة نواكشوط أكثر جاذبية من خلال تحويل البرك المائية الراكدة إلى بحيرات بيئية، وإنشاء مساحات خضراء جديدة، وتشييد نصب تذكاري مميز في موقع استراتيجي”.

وأشار الوزير إلى أنه من ضمن مكونات البرنامج الاستعجالي، “مكونة الالتزام الجماعي وتحويل بلديات نواكشوط إلى مساحات حية، وديناميكية، ونظيفة وملهمة من خلال تنفيذ مجموعة من الأحداث الترفيهية منظمة بشكل مشترك بين جهة نواكشوط، والبلديات، ومتطوعي الخدمة المدنية والمجتمع المدني، وستشمل هذه الخطة بشكل خاص الأنشطة الثقافية والمسابقات، وحملات النظافة والتشجير، والأحداث الرياضية”.