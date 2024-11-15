يواجه المنتخب الموريتاني “المرابطون”، مضيفه البوتسواني اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.

ومايزال مصير المنتخب الموريتاني بيده، لكنه مطالب بتصحيح مساره بعد ثلاث هزائم متتالية وجمعِ ستّ نقاط من مباراتيه المتبقّيتين ضدّ بوتسوانا والرأس الأخضر.

أما المنتخب البوتسواني فيسيرفع رصيده إلى تسع نقاط في حال تحقيقه الفوز، على نظيره الموريتاني، وسيضمن التأهّل إلى النهائيّات رفقة منتخب مصر المتأهّل سلفاً.