قالت وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال منت مولود، إن قطاعها وضع خطة عمل طموحة في الفترة المقبلة، تتكون من خمس محاور، تتعلق بالحفاظ على مصادر المياه الموجودة، وتوفير المياه في جميع المدن وفي الوسط الريفي، وإيجاد شبكات للصرف الصحي في المدن الداخلية.

وأضافت بنت مولود خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الوزارة وضعت مقاربة لمشكل المياه في الوسط الريفي راعت عدد السكان بناء على الإحصاء الأخير، إلى جانب خطة لحل مشكل المياه في المدن تضمنت تحديد نوعية التدخل في كل مدينة، إذ حددت دراسة 22 مدينة في العام المقبل، كما أن القطاع يدرس حاليا وضع خطة لصرف المياه في عاصمة كل ولاية.

واستعرضت الجهود التي قام بها القطاع في مواجهة الفيضانات التي شهدتها ولايات الضفة، وذلك من خلال توفير مياه الشرب، وكذا تدخلات القطاع لمواجهة النقص الحاصل في مياه الشرب بالعاصمة الناجم عن مشكل الطمي في الأشهر الماضية، والمتمثل في زيادة كميات المياه الموجودة وتوزيعها بطريقة عادلة، إلى جانب تدخلها لتصريف مياه أمطار الخريف بنواكشوط، مما مكن من الحد من تأثيراتها السلبية على حياة المواطنين.

وأضافت أنها قدمت لمجلس الوزارء بيانا يتعلق بآلية الاستجابة للحالات الطارئة وتعزيز فعالية قطاع المياه خلال الأشهر الماضية، تضمن محورين يتعلقان بتعزيز فعالية القطاع في الأشهر الأخيرة، وتأمين وزيادة منشآت المياه، إذ حصل تقدم مهم في تنفيذ المشاريع في هذه الآونة، كتوفير مياه الشرب لمدينة نواذيبو من بلنوار ، مما سيمكن من تشغيل هذه المنشأة في شهر مارس المقبل، كما أن الأعمال في مشروع التحلية بالمدينة اكتملت.