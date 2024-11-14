وقعت موريتانيا اليوم الخميس، اتفاقية هبة مع فرنسا، بقيمة 16 مليون أورو، مايعادل حوالي 690 مليون أوقية جديدة، لتمويل مشروع دعم الشعب الواعدة والزراعة التعاقدية.

ويهدف التمويل حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، إلى “هيكلة القطاعات الزراعية الرعوية التنافسية الشاملة، التي توفر فرص عمل في الزراعة بولايات غورغول، وكيديماغا، وآدرار، وإنتاج الألبان في ولايتي الحوضين، وهذه الولايات تمتلك مقدرات زراعية رعوية هامة”.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني، وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، وعن الجانب الفرنسي سفير فرنسا في موريتانيا، مونكام دافيرا، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية.

وقال ولد أبوه، إن هذا المشروع “يعتمد على ثلاث أدوات تهدف إلى تحسين كل من الإنتاجية والقدرة التنافسية والبيئة المؤسسية”، إضافة إلى كونه “يقوم على مكونات سيتم من خلالها إعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير المعدات ووحدات التخزين وإقامة مراكز التجميع أو التعبئة وتوفير التمويل والمدخلات”.

وأشار الوزير إلى أن “6 آلاف مزارع و120 من منتجي الألبان و475 من منتجي الأعلاف و100 من الشباب العاملين في المجال، كما ينتظر أن المشروع تسويق 14 ألف طن سنويا من الخضروات و1.700 طن سنويا من الحليب”.

وأضاف الوزير أن المشروع “سيدعم القدرات الفنية والتنظيمية والتسويقية للتعاونيات النسائية وتعاونيات تجميع الحليب، وإنشاء جمعيات تعاضدية للادخار في مناطق تدخله، بما يمكنهما من الولوج لقروض مناسبة لتمويل المدخلات اللازمة لأنشطتهم الإنتاجية”.

وحسب الوزير فإنه “سيتم إنشاء 10 صناديق ادخار جديدة، في كوركول وكيديماغا دعما لزراعة الخضروات”، كما ستعزز قدرات 5 صناديق ادخار منها في الحوضين، لدعم وإنتاج الألبان، و3 صناديق في ولاية آدرار موجهة لدعم زراعة وتسويق الخضروات.

وقال السفير الفرنسي إن “هذا التمويل يؤكد من جديد إلتزام فرنسا بدعم السياسات الموريتانية الهادفة لضمان الأمن الغذائي وخلق الثروة والحد من اللامساواة”.