أتلفت السلطات في ولاية الحوض الغربي، شرقي موريتانيا، أكثر من 59 كلغ من المخدرات و33 قنينة من الحجر المغربي وأكثر من 3 آلاف من أقراص حبوب الهلوسة، إضافة إلى ألف قرص من دواء منتهي الصلاحية.

وقال المدير العام المساعد لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزات بوزارة العدل، أحمدو محمد محمود، إن هذه العملية جاءت “تتويجا لجهود السلطات القضائية والأمنية على مستوى الولاية، كما تعتبر ثمرة لجهود مختلف الأجهزة الوطنية المكلفة بمحاربة الجريمة”.

وأضاف أن عملية الإتلاف تندرج في إطار “التنفيذ الميداني للسياسة الوطنية الرامية إلى قمع الجريمة و الحيلولة دون استفادة مرتكبي هذه الأفعال من تحقيق عائدات أنشطتهم المجرمة قانونيا”.