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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

روصو.. النيابة العامة تحيل مواطناً أجنبياً إلى السجن بتهمة القتل

محمد فال فتىبواسطة

أحالت النيابة العامة في روصو مواطنا غينيا إلى السجن المدني بتهمة قتل فتاة واغتصابها، عثر عليها الأسبوع الماضي في منزل مهجور بأحد أحياء المدينة.

ونقل مراسل صحراء ميديا عن بعض سكان الحي الذي تم العثور فيه على الضحية، أن الفتاة تعاني من اضطراب عقلي، وقد عثر على جثتها داخل المنزل المهجور.

وكانت الشرطة قد فتحت تحقيقا حول ملابسات الحادثة، استمر لأسبوع أوقفت خلاله عددا من الأشخاص معظمهم أجانب من دول أفريقية.

وعثرت الشرطة  قبل أسبوع في مدينة روصو عاصمة ولاية ترارزة، جنوبي موريتانيا، على جثة فتاة ملقية في منزل مهجور وسط المدينة الحدودية.

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من سنة، من العثور على شاب مقتول في أحد المطاعم الشعبية في حيمدينةشرقي روصو في حالة غامضة هي الأخرى.

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موري نت
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