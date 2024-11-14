قالت السفارة الآمريكية في نواكشوط، إن القائم بالأعمال جون تي آيس بمسؤولين، ألتقى في مدينة نواذيبو شمالي موريتانيا بمسؤولين من الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم” لاستكشاف فرص توسيع الشراكة التجارية بين الولايات المتحدة وموريتانيا.

وأضافت في منشور لها أن المسؤول الآمريكي قام بجولة في ميناء المعادن التابع للشركة.

وأكدت أن الولايات المتحدة تلتزم بتعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات الرئيسية، مثل التعدين والصيد، وخاصة مع مشاركة موريتانيا في قانون النمو والفرص في أفريقيا.

وأشارت إلى أن جون تي آيس، ناقش قضايا الهجرة مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتواصل مع طلاب من برنامج أكسس لتعليم اللغة الإنجليزية الذي ترعاه السفارة الأمريكية حيث استمع عن كثب إلى تجاربهم وتطلعاتهم.