وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، التهنئة للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بمناسبة إحياء ذكرى إعلان الدولة الفلسطينية.

وعبر ولد الغزواني في برقية له عن “تهانئه بمناسبة ذكرى قيام الدولة الفلسطينية، وعن مواساته في ضحايا المجازر البشعة التي ترتكب في حق المواطنين العزل في غزة والضفة”.

وتمنى الرئيس الموريتاني “أن تضع هذه الحرب الغاشمة أوزارها سريعا وينعم الشعب الفلسطيني بالسلم والأمن والرفاه”.

وأكد حرصه على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا وفلسطين، خدمة لمصالح الشعبين.