انطلقت في نواكشوط، ليل الأربعاء- الخميس، حفل افتتاح النسخة الأولى من مشروع “إبداعات” بإشراف وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو.

ويرى القائمون على هذا المشروع أنه يهدف إلى “تعزيز قيم الفن والإبداع في نسيج مجتمعنا، وترسيخ دور الثقافة، ومنح المبدعين الفرصة للتعبير عن أنفسهم، وإظهار إبداعاتهم”.

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فقد شارك في المسابقة المنظمة في إطار النسخة الأولى من مشروع “إبداعات” عدة مشاركون في مجالات الرسم، والصورة، والتحريك، والصوت.

وكرم خلال الحفل ثلاثة من المشاركين بفعل تميز الاعمال التي شاركوا بها في المسابقة.

وقال وزير الثقافة الحسين ولد مدو في كلمة بالمناسبة، إن الفنون والثقافة تشكلان جزءا أساسيا من الهوية الوطنية، مشيراً أن مشروع “إبداعات” يأتي لتعزيز هذه التوجهات الجديدة ولمنح المبدعين الفرصة للتعبير عن أنفسهم، وإظهار إبداعاتهم أمام جمهور أوسع.

وأكد أن الوزارة تلتزم ببذل كافة الجهود لتعزيز المشهد الفني، وتقديم الدعم للمبدعين، وتوفير الفرص التي تتيح لهم تنمية مواهبهم ومشاركة إنتاجهم مع المجتمع، منبها إلى أن الوفاء والمسؤولية التاريخية تفرض تكريم من أسهموا في لحظات مهمة من تاريخ بلادنا الفني والثقافي.