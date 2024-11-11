قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا، إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا بمعظم مناطق البلاد، ابتداءا من يوم غد الثلاثاء.

وأضافت الهيئة في نشرتها أن الطقس في العاصمة نواكشوط، سيشهد هبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة شرقية إلى شمالية غربية، في حين ستكون السماء صافية.

وهذه درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة: