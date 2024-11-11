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الإثنين, 11 نوفمبر
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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

الأرصاد الجوية تتوقع انخفاض درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا، إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا بمعظم مناطق البلاد، ابتداءا من يوم غد الثلاثاء.
وأضافت الهيئة في نشرتها أن الطقس في العاصمة نواكشوط،  سيشهد هبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة شرقية إلى شمالية غربية، في حين ستكون السماء صافية.
وهذه درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة:
النعمة………………………..20-36°
لعيون……………………… 18-38°
كيفه…………………………18-38°
كيهيدي…………………….20-39°
ألاك………………..……….18-39°
روصو.…………………….19-39°
أطار..…………………….16-36°
نواذيبو…………………19-28°
تجكجه………..…………18-34°
سيلبابي………….……20-38°
ازويرات……….……….17-34°
أكجوجت……………….19-37°
نواكشوط……………19-35°
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موري نت
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