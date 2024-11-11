الشيخ محمد حرمه – الرياض (صحراء ميديا)

دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال افتتاح قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية اليوم الإثنين، إلى وقف إطلاق نار في غزة ولبنان.

وقال ولد العهد السعودي في افتتاح القمة بمدينة الرياض، إن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة هو “إبادة جماعية”، ودعا المجتمع الدولي إلى “النهوض بمسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين والوقف الفوري للهجمات الإسرائيلي على الأشقاء في فلسطين ولبنان”.

وأكد محمد بن سلمان أن بلاده ترفض العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني واللبناني، رافضًا أيضًا انتقاص دور السلطة الفلسطينية، وإعاقة عمل الوكالات الإنسانية في غزة.

وندد ولي العهد السعودي بمنع الأونروا من القيام بدورها في قطاع غزة، مؤكداً ضرورة قيام دولة فلسطينية، لافتاً إلى أن بلاده أطلقت مبادرة عالمية لدعم حل الدولتين، وذلك في إشارة إلى مبادرة بدأت العام الماضي وأسفرت عن اعتراف عشرات الدول بدولة فلسطين.

وانطلقت أعمال قمة المتابعة العربية الإسلامية في الرياض، بحضور قادة وممثلي أكثر من 50 دولة، والتي تأتي امتداداً للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي استضافتها الرياض في نفس الفترة من العام الماضي، لبحث سبل التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.

وبحسب ما أعلن فإن القمة ستناقش العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات المنطقة، ومن المنتظر أن تحوز قضايا أخرى اهتمام القادة؛ مثل التداعيات الإنسانية لأزمة السودان، والتصعيد الحوثي في البحر الأحمر.