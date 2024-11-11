أعلن الجيش التشادي، أنه تمكن من قتل 96 عنصرا من جماعة بوكو حرام، خلال اشتباكات بمنطقة بحيرة تشاد، حيث ينفذ الجيش عملية عسكرية (عملية حسكانيت)، ضد الجماعات المسلحة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش التشادي، إسحق الشيخ شنان، إن أحد عشر عنصرا ممن وصفهم بـ”الإرهابيين” أصيبوا خلال هذه الاشتباكات، مشيرا إلى استعادة 107 قطع سلاح فردي وثلاثة أسلحة جماعية وتدمير ستة زوارق.

وأشار المصدر ذاته إلى مقتل 15 جنديا تشاديا وإصابة 32 آخرين خلال هذه العملية.

وأطلق الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو عملية حسكانيت لطرد مسلحي جماعة بوكو حرام من منطقة بحيرة تشاد، والتي نفذت هجوما داميا خلال الأيام الأخيرة أودى بحياة عشرات الجنود التشاديين.