Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الإثنين, 11 نوفمبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

فلم موريتاني يفوز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان وجدة

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
مخرج الفلم (يسار) بعد تسلم الجائزة

فاز الفلم الموريتاني “والدكِ علي الأرجح” للأخوين “الطلبة”، بجائزة لجنة التحكيم في النسخة الثالثة عشرة من مهرجان الفلم المغاربي بوجدة في المملكة المغربية.

وأخرج الفيلم الأخوان سيدي محمد الطلبة والطيب الطلبه، وهو من إنتاج شركة دار موريتانيا، وكان عرضه الأول في ألمانيا، في مهرجان أوبرهاوزن الدولي، أقدم مهرجان في العالم للأفلام القصيرة، في المشاركة الموريتانية الأولى منذ ثلاثين عاماً، حيث نال الفيلم الجائزة التشجيعية من المهرجان.

كما فاز الفلم قبل مهرجان وجدة، بعدة جوائز كان آخرها جائزتا أفضل فيلم قصير و أفضل أزياء في مهرجان Festival Ecrans Noirs في الكاميرون.

 

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة