فاز الفلم الموريتاني “والدكِ علي الأرجح” للأخوين “الطلبة”، بجائزة لجنة التحكيم في النسخة الثالثة عشرة من مهرجان الفلم المغاربي بوجدة في المملكة المغربية.

وأخرج الفيلم الأخوان سيدي محمد الطلبة والطيب الطلبه، وهو من إنتاج شركة دار موريتانيا، وكان عرضه الأول في ألمانيا، في مهرجان أوبرهاوزن الدولي، أقدم مهرجان في العالم للأفلام القصيرة، في المشاركة الموريتانية الأولى منذ ثلاثين عاماً، حيث نال الفيلم الجائزة التشجيعية من المهرجان.