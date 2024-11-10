قال وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، في موريتانيا أحمد سالم ولد بده، اليوم الأحد، إنه يجب أن يكون للدول الأفريقية “صوت في وضع القواعد التي ستشكل العالم الرقمي”.

ودعا الوزير، خلال مشاركته في النسخة الأولى من “المؤتمر الوزاري للشراكة الأفريقية الروسية”، المنظم في مدينة سوتشي الروسية، إلى “تمكين كل دولة، كبيرة كانت أو صغيرة، من حماية نفسها في هذا العصر الرقمي”.

ولفت ولد بده إلى أن الشباب الأفريقي “سيمثل نسبة 70% من شباب العالم بحلول عام 2050″، ومشيرا إلى أن “هؤلاء الشباب يجب أن يكونوا مستعدين لقيادة جهود الأمن السيبراني، ليس فقط لحماية قارتنا، بل للمساهمة كذلك في الأمن الرقمي العالمي”،

وشارك وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، في هذا المؤتمر الوزاري، رفقة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيون في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، وقع خلالها الأخير مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثقافي، بين موريتانيا وروسيا.