تواصل السيول الناجمة عن ارتفاع منسوب نهر السنغال غمر قرى في ضفة النهر.

وقال مراسل صحراء ميديا في اترارزة، إن السيول أجبرت 50 أسرة في قرية بكمون التابعة لبلدية شمامه على إخلاء منازلها كما تحاصر مداخل القرية.

وأضاف أن السكان في القرية يستخدمون الوسائل التقلدية لمواجهة السيول بالإطارات الفارغة والأوعية المعبأة للمرور بين المنازل.

المهندس الزراعي أميه اجوجه، قال خلال اتصال مع “صحراء 24″، إن الوضعية في بلدية شمامة “شبه كارثية”، مشيرا إلى أن الفيضانات “تجتاج أغلب مناطقها.”

وقال إن قرية بكمون، “بحاجة إلى تدخل عاجل من السلطات، لطمأنة سكانها، بعد غمر منازلهم،وأغلب مزارعهم.”

وأوضح أن المياه ما زالت تتدفق بنفس الوتيرة، وتواصل “تشريد العديد من من الأسر في القرية”، مشيرا إلى أن ذلك، “أدى إلى ارتفاع في أسعار النقل إلى مدينة روصو.”

كما أكد أن مزارعي بكمون، “خسروا بشكل نهائي محاصيلهم الزراعية هذا العام” مشيرا إلى “عذم وجود تأمين زراعي.”