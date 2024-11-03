قال وزير الصحة عبد الله سيدي محمد وديه، إن نسبة التبرع بالدم في موريتانيا، “أقل من المعدل المطلوب عالمياً.”

الوزير كان يتحدث أمس السبت، خلال زيارة لعدد من المنشآت الصحية التابعة للقطاع في نواكشوط، شملت المركز الوطني لنقل الدم.

وأكد في تصريحات نشرتها الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن ذلك “يتطلب الإقبال على مراكز وبنوك الدم في نواكشوط وفي الداخل.”

ودعا المواطنين إلى “التبرع”، مؤكدا ضرورة “التركيز على التوعية والتحسيس بهذا الشأن.”

وتحتاج مستشفيات موريتانيا، إلى 90 ألف متبرع سنويا، موزعة بالتساوي على جميع الولايات، حسب معطيات أصدرها المركز الوطني للتبرع بالدم، خلال يونيو الماضي.