بدأت مفوضية الأمن الغذائي اليوم الأحد، في توزيع مليار و 94 مليون أوقية قديمة؛ على أزيد من عشرة آلاف أسرة، في بلديات مقاطعات؛ النعمه ولعيون وتامشكط بولايتي الحوضين الشرقي والغربي.

وحسب بيان للمفوضية فإن هذه التوزيعات النقدية، المنفذة بالتعاون بين المفوضية ومندوبية تآزر، ستستمر لمدة أربعة أشهر من خلال تحويلات شهرية منتظمة.

وأوضح البيان إن المستفدين من هذه التحويلات النقدية على أساس بيانات السجل الاجتماعي للدولة.

وقالت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري بالمناسبة، إن الهدف الزيارة، هو «الاطلاع الميداني على المشاريع والبرامج المنفذة من طرف المفوضية ومدى انعكاسها الإيجابي على الظروف المعيشية للمواطنين بما في ذلك التحويلات النقدية».

وأضافت بنت خطري أن المفوضة «كذراع للدولة في تنفيذ البرامج الاجتماعية، تتطلع لشراكة حقيقية مع المنتخبين المحليين، تطبيقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا المجال، وضمانا لنجاعة البرامج المنفذة، ولمزيد من الرقابة والتقييم والمتابعة» وفق تعبيرها.

ودعت بنت خطري إلى «تفعيل الهياكل الجهوية والمقاطعية للآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية، وهو مايضمن إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشكل سنوي للوضعية الغذائية، يتم على أساسها تنفيذ التدخلات لصالح المواطنين المستهدفين».

وزارت المفوضة وحدة إنتاج وتعليب الألبان في مدينة لعيون، لصالح تجمع للتعاونيات النسوية بالمدينة، والمنجزة من طرف المفوضية في إطار برنامج التعاون الإيطالي، وتصل الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة 150 لترا في اليوم.