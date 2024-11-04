ارتفع منسوب مياه نهر السنغال مجددًا، مما أدى إلى تفاقم الفيضانات في عدة مناطق من ولاية اترارزة جنوبي موريتانيا.

ونقل مراسل صحراء ميديا في ترارزة عن بعض السكان المحليين، أن الفيضانات وصلت إلى لكصيبة وبغداد، حيث شهدت تلك المناطق غمرًا واسعًا للمياه.

وأشار السكان إلى أن هذه الحالة، تسببت في تدمير العديد من حقول المزارعين، مما نتج عنه خسائر فادحة في المحاصيل الزراعية.