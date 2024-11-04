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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

الفيضانات تحاصر قرى وتغمر مساحات زراعية في ترارزة

محمد يوسفبواسطة
قرى تضررت من فيضانات نهر السنغال (صحراء ميديا)
ارتفع منسوب مياه نهر السنغال مجددًا، مما أدى إلى تفاقم الفيضانات في عدة مناطق من ولاية اترارزة جنوبي موريتانيا.
ونقل مراسل صحراء ميديا في ترارزة عن بعض السكان المحليين، أن الفيضانات وصلت إلى لكصيبة وبغداد، حيث شهدت تلك المناطق غمرًا واسعًا للمياه.
وأشار السكان إلى أن هذه الحالة، تسببت في تدمير العديد من حقول المزارعين، مما نتج عنه خسائر فادحة في المحاصيل الزراعية.
وأعلن المزارعون أنهم يعتزمون تنظيم سلسلة من الأنشطة الاحتجاجية، تهدف إلى لفت انتباه الحكومة إلى معاناتهم. وطالبوا بتدخل الحكومة لتقديم الدعم والتعويض عن الخسائر التي تعرضوا لها بسبب الكارثة الطبيعية.
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