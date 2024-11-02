صوت البرلمان الانتقالي في بوركينا فاسو، على مشروع تعديل دستوري، يعيد شعار الدولة إبان حقبة الرئيس الأسبق الراحل توماس سانكارا “الوطن أو الموت.. سننتصر”، بدل “وحدة- تقدم- عدالة”.

وصوت البرلمان بإجماع لصالح التعديل الدستوري، الذي سيقدم إلى المجلس الدستوري، قبل أن يصدره الرئيس البوركينابي الانتقالي، النقيب إبراهيم تراورى.

وبحسب السلطات البوركينابية، فإن اعتماد الشعار القديم، يأتي بعد فترة من حضوره القوي في خطابات وخرجات المسؤولين، والدعم الشعبي الكبير له، الذي كانت تعتمده بوركينا فاسو إبان حقبة سانكارا.

وتوماس سانكارا، وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري 4 أغسطس 1983، وقتل سنة 1987 في انقلاب قاده بليز كومباوري.

وأجرى سانكار خلال فترة حكمه، العديد من الإصلاحات في بوركينا فاسو، أبرزها تغيير اسم البلاد من فولتا العليا إلى بوركينا فاسو.

ويحكم بوركينا فاسو الآن، النقيب إبراهيم تراورى، الذي وصل السلطة عبر انقلاب انقلاب عسكري قاده سنة 2022، وتمتد الفترة الانتقالية لمدة خمس سنوات، مع إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية، بعد نهايتها سنة 2029.