أعلنت وزارة الداخلية والأمن العام في السينغال عن حظر حمل الأسلحة والمواد المتفجرة، عشية بدء الحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 نوفمبر المقبل.

وأوضح وزير الداخلية والأمن العام جان بابتيست تاين، أنه تزامنا مع تنظيم الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 17 نوفمبر، تقرر منع حمل الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مجموع التراب الوطني خلال الفترة ما بين 17 أكتوبر و17 دجنبر 2024.

وبحسب مرسوم وزاري، “يمنع في مجموع التراب الوطني بالسينغال ، خلال الفترة ما بين 17 اكتوبر و 17 دجنبر 2024، حمل الأسلحة بجميع فئاتها”، مشيرا إلى أن هذا القرار فرضته “ضرورة” الحفاظ على “النظام العام” انسجاما مع الأحكام التشريعية الجاري بها العمل.

وكان الرئيس السنغالي باسيرو فاي قد قام في 12 سبتمبر الماضي بحل الجمعية الوطنية المنتخبة سنة 2022، ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة يوم 17 نونبر لاختيار أعضاء جدد في الجمعية.

وصادقت وزارة الداخلية على 41 قائمة مرشحين لهذا الاقتراع، في حين تم رفض ترشيح العديد من الأسماء.