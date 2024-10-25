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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

مالي تقرر تأميم منجم للذهب تديره شركتان من كندا وجنوب إفريقيا

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

قررت السلطات الانتقالية في مالي، تأميم منجم للذهب تديره شركة من جنوب إفريقية وأخرى كندية، حسبما أفاد به مصدر رسمي في باماكو.

وأوضح بلاغ نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن مجلس الوزراء اعتمد مرسوما يوافق بموجبه على نقل 40 في المائة من الأسهم المملوكة لشركتي (AngloGold Ashanti) الجنوب إفريقية و(Iamgold) الكندية إلى الدولة، مشيرا إلى أن الدولة تمتلك الـ 20 في المائة المتبقية.

وأضاف المصدر ذاته أن أنشطة المنجم توقفت سنة 2016 بسبب الانخفاض المفاجئ في سعر الذهب، لافتا إلى أن “الاحتياطيات لم تنضب تماما”.

وقدم التلفزيون الحكومي تأميم المنجم كتأكيد على استعادة السيادة على الموارد الطبيعية الوطنية لمالي.

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موري نت
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