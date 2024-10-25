وقعت موريتانيا مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مذكرة تفاهم، ستقدم بموجبها هذه الأكاديمية، “الاستشارات الفنية، والمشورة الضرورية، للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية”.

وتشمل هذه المذكرة، الموقعة، من طرف وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتى ولد أحمد لولي، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنلوجيا والنقل البحري، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، “تقديم الاستشارات الفنية اللازمة، والإرشاد في مجال الاستزراع السمكي”.

كما ستقدم هذه الأكاديمية التابعة لجامعة الدول العربية لموريتانيا، بموجب المذكرة، “دورات تدريبية لدعم القدرات الفنية للعاملين في الموانئ الموريتانية، طبقا للنظم واللوائح المعمول بها.”.

وتقضي هذه المذكرة بـ”تكوين وتدريب الأساتذة وتبادل البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز التعاون مع جامعة نواكشوط، والأكاديمية البحرية للتكوين في التخصصات ذات الاهتمام المشترك”.