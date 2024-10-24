قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات إنسانية عاجلة، للأسر الموريتانية المتضررة من الفيضانات على ضفة نهر السنغال، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الخميس.

وأتت المساعدات الإماراتية، حسب إيجاز الوزارة، “ضمن جهود الدولة للتخفيف من حدة الآثار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخراً، والمساهمة في توفير الاحتياجات الضرورية لشعب موريتانيا الشقيق”

وبينما أصبحت الإمارات المتحدة أول دولة تعلن عن مساعدات إنسانية للمتضررين من الفيضانات في موريتانيا، فإنها لم تعلن نوع المساعدات المقدمة ولا حجمها.

وتشهد الولايات الجنوبية من موريتانيا، على ضفة نهر السنغال، فيضانات مستمرة منذ أسبوعين، نزح على إثرها سكان القرى المحاذية للنهر، وتسعى الدولة الموريتانية لاحتواء آثارها عن طريق إجلاء سكان منطقة النهر إلى مناطق أبعد.