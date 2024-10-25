قال المستشار الخاص المكلف بالإعلام والعلاقات الخارجية بالشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، دحان الطالب عثمان، إن الانقطاعات الأخيرة للكهرباء في بعض مقاطعات نواكشوط، “خارجة عن إرادة الشركة”.

وأضاف في لقاء مع قناة صحراء 24، أن المنظومة الكهربائية، قادرة على تغطية حاجة مدينتيْ نواكشوط ونواذيبو من الكهرباء.

وفي إجابة له على سؤال عن مدى حضور الفرق الفنية عند إصلاح الأعطاب والاختلالات الكهربائية، قال ولد الطالب عثمان: “هنالك مصالح متكاملة خاصة بالصيانة، تتابعها وترعاها حسب الإمكانيات المتاحة لها”.

وكانت الدائرة الإعلامية لمجموعة “صوملك”، أصدرت بيانا، أمس الخميس، أوضحت فيه أنها “بدأت في تنفيذ استعجالية بتمويل يزيد على 16 مليارأوقية قديمة لتعزيز وضمان استمرارية الخدمة الكهربائية في العاصمة”.

وأوضح ولد الطالب عثمان أن هذه الخطة “مقسمة على أجزاء من ضمنها خطة استعجالية لـ 100 يوم، من المفترض أن تأتي نتيجتها في القريب العاجل”.