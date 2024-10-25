وزير الطاقة والنفط يجري مباحثات مع رئيسة مؤسسة “تحدي الألفية” ونائب وزير الطاقة الأمريكي بواشنطن

أجرى وزيرا الطاقة والنفط محمد ولد خالد ووزير الاقتصاد و المالية سيد أحمد ولد أبوه في واشنطن، مباحثات مع آليس اولبرايت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة “تحدي الألفية” .

وتركزت النقاشات حول برامج MCC في موريتانيا التي تعتبر مشاريع الطاقة من أهمها.

وأجرى كذلك وزير الطاقة مباحثات مع نائب وزير الطاقة الأمريكي براد كرابتري مرفوقا ببعض كبار معاونيه.

وتناول اللقاء مختلف ملفات التعاون خصوصا الجوانب المتعلقة بالطاقات المتجددة والغاز وقطاع الهيدروجين.

كما اجتمع معالي الوزير بفريق مؤسسة “طاقة إفريقيا” powerafrica التي تموّل مشاريع الطاقة بافريقيا خاصة منطقة الساحل. تناول اللقاء دعم موريتانيا في تنفيذ مشاريعَ استراتيجية هامة كإنتاج الكهرباء من الغاز والدعم المؤسسي لشركة صوملك وتعزيز إصلاحها.

جرت اللقاءات بحضور سعادة السيدة سيسه منت بيده سفيرة موريتانيا المعتمدة بواشنطن.

وتعدّ مؤسسة Power Africa التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الاطار المؤسسي الذي تنفذ من خلاله حكومة الولايات المتحدة الامريكية برنامج العون الموجه لدول الساحل في مجال الطاقة.

وتستفيد هيئة Power Africa من الموارد المشتركة للقطاعين العام والخاص بغرض تنفيذ مشاريع طاقوية ترمي إلى مضاعفة الولوج إلى الكهرباء في منطقة جنوب الصحراء.

وحسب المعلومات الرسمية للهيئة، تسعى Power Africa إلى إضافة ما لا يقل عن 000 30 ميغاوات MW من القدرة الإنتاجية للكهرباء، والوصول إلى تحقيق هدف 60 مليون مشترك جديد في خدمات الكهرباء في المنطقة بحلول عام 2030.