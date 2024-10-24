انطلقت ليلة البارحة الأربعاء/الخميس، أول عروض الأفلام في مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي في دورته الثانية، بفضاء منظمة استثمار نهر السنغال وسط العاصمة نواكشوط.

وتضمن برنامج العروض في ليلة انطلاق الثانية أفلاما طويلة وقصيرة من دول إفريقية وعربية مختلفة، من بينها الفيلم الموريتاني القصير العائلة الوهمية للمخرج الموريتاني محمد شيخن كنكو.

وأقيمت على هامش العروض ورشة تكوينية متخصصة حول سينما الموبايل المصورة هاتفيا، في المركز الثقافي لجهة نواكشوط, وماستركلاس حول الإنتاج السينمائي, في وقت تشهد فيه موريتانيا انعداما شبه كامل لهذا الإنتاج.

وتستمر أيام المهرجان الذي انطلق قبل أمس الثلاثاء، خمسة أيام تتخللها عروض سينمائية وورشات تكوينية وماستركلاسات، يديرها مخرجون وفنيون من مختلف قارات العالم.