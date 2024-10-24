تأهل المنتخب الموريتاني، اليوم الخميس، لنهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، المقامة في مصر بعد فوزه على نظيره المغربي بسباعية مقابل أربعة أهداف.

وينتظر أن يلاقي المرابطون في النهائي بطل النسخة الماضية المنتخب السنغالي الذي تأهل هو الآخر، بعد فوزه على أصحاب الأرض مصر بثنائية مقابل لاشيء.

وكان المنتخب الموريتاني قد فاز على المنتخب السنغالي في الجولة الأولى من دور المجموعات، بخماسية مقابل هدفين، وخسر في الجولة الثانية بركلات الترجيح ضد الموزمبيق، فيما فاز على المنتخب الملاوي بـ11 هدفا مقابل 6.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى، للمنتخب الموريتاني للشاطئية في البطولة الإفريقية، بعد تخطيه المنتخب النيجيري في التصفيات المؤهلة.