يلتقي المنتخب الموريتاني لكرة القدم الشاطئية نظيره المغربي، مساء اليوم، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية المقامة بالغردقة في مصر في الفترة من 19 وحتى 26 أكتوبر الجاري.

وتأهل المنتخب الموريتاني في صدارة المجموعة الثانية متفوقا على السنغال، بينما تأهل المغرب لهذا الدور وصيفا للمجموعة الأولى خلف المنتخب المصري.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد مبارياتي نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية وكذلك المواجهات الترتيبية.

وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، عن تقسيم الـ8 منتخبات لمجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: مصر – المغرب – تنزانيا – غانا، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من السنغال – موزمبيق – مالاوي – موريتانيا.