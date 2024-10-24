حل المنتخب الوطني لكرة القدم (المرابطون)، في المركز الـ114 عالميا حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات الصادر اليوم الخميس، والمتعلق بشهر أكتوبر الجاري.

وتراجع المنتخب الموريتاني في هذا التصنيف مركزين عن تصنيفه في الشهر السابق (112)، بعد تلقيه هزيمتين أمام مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وشهدت فترة المباريات الدولية الأخيرة إقامة 32 مباراة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA 2026™، مقابل 47 في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، بينما جرت 79 مواجهة في دوري الأمم الأوروبية و17 في إطار ودي، حيث كان شهر أكتوبر 2024 حافلاً بالأحداث التي أسفرت عن بعض التقلبات في التصنيف العالمي

وتمكنت منتخبات الجزائر وبيرو واليونان من تسجيل تقدم كبير في الجدول، معززة موقعها في قائمة الخمسين الأوائل، التي شهدت انضمام الكاميرون، علماً أن منتخبات أفريقية أخرى حققت بدورها ارتقاءً في التصنيف العالمي، وخاصة غينيا الاستوائية وزيمبابوي وغامبيا وبوتسوانا، علماً أن هذه الأخيرة سجلت أقوى ارتقاء من حيث النقاط.

هذا وقد تواصلت الإنجازات الأفريقية في هذه النسخة من التصنيف، حيث حقق منتخبا جزر القمر والسودان أكبر ارتقاء من حيث المراتب، بعد تغلبهما توالياً على كل من تونس وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

في المقدمة بدأت تضيق الفجوة بين ثلاثي المقدمة، حيث لا يزال منتخب الأرجنتين (1) متربعاً على الصدارة، رغم اقتراب مطاردَيه المباشرَين، فرنسا (2) وإسبانيا (3)، وبعدهما منتخبات إنجلترا (4) والبرازيل (5) وبلجيكا (6)، التي حافظت على مراكزها، بينما حققت كل من البرتغال (7، +1) وإيطاليا (9، +1) أفضل ارتقاء بين العشرة الأوائل، في حين تراجعت هولندا (8، -1) وكولومبيا (10، -1) مرتبة واحدة.

أما ألمانيا (11، +2)، فقد ظلت على أعتاب قائمة العشرة الأوائل، رغم تقدمها الملحوظ في الترتيب العام.